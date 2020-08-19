مسلمون وعرب يدشنون هاشتاق فلسطين قضيتي ردًا على اتفاق "العار"

تصدر هاشتاق فلسطين قضيتي منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي تزامنًا مع حالة الغضب التي تجتاح الشعوب العربية والإسلامية ولا سيما الشعب الفلسطيني بسبب اتفاق "العار" بين الامارات و"إسرائيل".

وحاز الهاشتاق على تفاعل كبير جدًا من قبل النشطاء العرب والمسلمين ولاسيما أبناء الشعوب الخليجية التي أكدت على احترامها وحبها للقضية الفلسطينية ولمسرى النبي صلى الله عليه وسلم رغم الطعنات التي ارتكبها حكام الخليج لفلسطين وقضيتها المركزية.

يُشار إلى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وقع اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي للتطبيع بكل المجالات العلمية والتكنولوجية والعسكرية وكافة المجالات الاخرى وذلك مقابل ما يدعيه بن زايد بوقف خطة "اسرائيل" لضم أجزاء من الضفة، في حين تم نفي هذا الادعاء من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤكدًا أن الضم مستمر لكن تم تأجيله في هذه المرحلة.

فلسطين ???????? ليست للجبناء بل هي لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه...

فلسطين قضية إنسانية للشرفاء . #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/BWg8GN4FNR — YoMnA بنت الأرض ||???? (@YoMnA_Nanaa) August 19, 2020

فلسطين قضيتي

سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين بامخرمة قال: "فلسطين قضيتي وقضية كل إنسان حر يرفض الظلم والقهر والعدوان، ويرى في الحرية والسلام العادل والصادق والآمن الضامن لحقوق الإنسان غاية".

الناشط السعودي حمد الهذلي علق على الهاشتاق بالقول: "فلسطين ليست أشخاص فلسطين جزء من أرض العرب والمسلمين وبها ثالث المساجد التي يشد لها الرحال وأول قبلة للمسلمين".

أما الناشطة الفلسطينية تغريد قالت: "التطبيع هو أن تعترف بحق اللص القذر الذي سرق بيت أخيك وطرده هو وعائلته إلى الشارع وقتل النساء والأطفال بدمٍ بارد! لنا عروبتنا.. ولنا مقدساتنا.. ولنا ثورتنا.. ولكم الخزي والعار".

اول ما دخلت ميدان التحرير يوم جمعة الغضب اول حاجة عملتها وقفت عل هواية المترو وقعدت اصرخ زى المجنونه قولوا لغزة مفيش حصار تانى الكلب الل حاصرها غااار

إنت الل ف البال والقلب والعقل والضمير فلسطين مش مجرد قضيه

فلسطين الحلم والامل والهدف #فلسطين_قضيتي — غادة نجيب // ام ثائر (@dooo7nagib) August 19, 2020

الناشط عبدالله البدر قال: فلسطين قضيتي وقضية كل مسلم غيور على دينه ومقدساته ، نسأل الله أن يطهر المسجد الأقصى وفلسطين من رجس اليهود المحتلين المعتدين"

أما الناشطة غادة أم نجيب قالت: "اول ما دخلت ميدان التحرير يوم جمعة، الغضب أول حاجة عملتها وقفت عل هواية المترو وقعدت اصرخ زى المجنونه قولوا لغزة مفيش حصار تأنى الكلب الل حاصرها غار انت الل ف البال والقلب والعقل والضمير فلسطين مش مجرد قضيه فلسطين الحلم والامل والهدف فلسطين قضيتي".