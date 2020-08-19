سبب تعليق عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي

قرر الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء تعليق عضوية دولة مالي في الاتحاد اثر الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد على النظام الدستوري.

مفوضية السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قالت: "إن الاتحاد علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة".

وأضافت المفوضية ووفقًا لوكالة "رويترز": "التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين".

وأعلن الرئيس كيتا، فجر اليوم الأربعاء، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال كيتا: "لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك"، قائلا "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".

وأضاف: "ليس لدي حقا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لأبقى رئيسا".

واعتقل عسكريون متمردون، كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، أمس الثلاثاء، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.