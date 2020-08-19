تفاصيل جديدة حول حرق الطفلة رزان أبو رقعة

كشف العقيد نهاد الجعبري مدير الإدارة العامة للمباحث العامة في الشرطة بغزة ، اليوم الأربعاء، ملابسات جريمة حرق الطفلة "رزان أبو رقعة".

وأكد الجعبري في بيان نشرته الشرطة بغزة، أن المباحث تمكنت من كشف ملابسات جريمة حرق الطفلة "رزان أبو رقعة" من سكان منطقة البريج بالمحافظة الوسطى وألقت القبض خلالها على الجاني بعد جهودٍ مشتركة بذلتها المباحث العامة مع الأدلة الجنائية وشرطة المحافظة الوسطى.

وفي التفاصيل، كشف الجعبري "أنه خلال التحقيقات التي قامت بها المباحث العامة من جمع للأدلة والمعلومات تبين أن الحادثة ناجمة عن خلاف عائلي على ورثة بين صاحب المنزل وإخوته، ألقى خلالها الجاني "أ. ر" زجاجةٍ حارقة معتقداً حسب إفادته أن غرفة المنزل فارغة ولا يوجد فيها أحد، وأنه يجري فيها أعمال ترميم".

رزان أبو رقعة

وأضاف أن الحريق نتج عنه إصابة الطفلة بحروق بالغة بالإضافة إلى إصابة والدتها بحروق متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفيت على إثرها الطفلة متأثرةً بحروقها البالغة.

ولفت العقيد الجعبري إلى أنه تم التوصل إلى الجاني وهو عم الطفلة وتم إلقاء القبض عليه بمساعدة المباحث العامة في محافظة رفح، والذي أقر بواقعة إلقاء الزجاجة الحارقة على بيت أخيه.

وأشار إلى أنه تم تحويل الجاني وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.