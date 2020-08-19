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اندلاع عشرات الحرائق في "غلاف غزة" ووحدة برق تهدد باستمرار المعركة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:57 - 19 اغسطس 2020
حرائق في غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة حرائق في غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة
تقارير
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اندلعت اليوم الأربعاء حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل اطلاق البالونات الحارقة من الشباب الثائر احتجاجًا على عدم تنفيذ حكومة الاحتلال للتفاهمات التي تمت برعاية مصرية منذ عام 2014

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال بأن 28 حريقًا اندلع اليوم الأربعاء في مختلف مستوطنات غلاف غزة فيما تركزت بمنطقة المجلس الاقليمي اشكول وعسقلان.

وأدت الحرائق وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال لحرق آلاف الدنمات في الأحراش الزراعية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يُشار إلى أن وحدة برق الجهادية اطلقت عشرات البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة مهددة باستمرار اطلاق البالونات في حال عدم التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

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