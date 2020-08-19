غانتس لرؤساء المستوطنات: غيرنا المعادلة في غزة

أكد رئيس وزراء الحرب الإسرائيلية بيني غانتس اليوم الأربعاء، أن "جيش الحرب" غير معادلة التعامل في قطاع غزة مع استمرار اطلاق البالونات الحارقة التي انطلقت منذ أيام عدة لعدم التزام "اسرائيل" بتنفيذ تفاهمات التهدئة.

وجاء تهديد غانتس خلال اجتماع رؤساء مجالس غلاف غزة وسديروت بحضور قائد فرقة غزة في جيش الحرب العميد "نمرود ألوني"

وقال غانتس: "لقد غيرنا المعادلة في غزة، ونحن نعرف ليس فقط كيف نستهدف المباني والأهداف؟، بل أيضا نعرف كيف نستهدف من يعمل ضدنا من داخلها"‎.

الوفد الأمني المصري

يُشار إلى أن الوفد الامني المصري الذي زار قطاع غزة قبل أيام نقل رسائل تهديد من الطرفين (إسرائيل و حماس) ولم تأتي الاتصالات بنتيجة ايجابية وفقًا لمصادر اعلامية.

ووفقًا لصحيفة عربية فإن الوفد الأمني المصري حذر قيادة "حماس" في غزة، من احتمال عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الاغتيالات لقادة الحركة، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وذكرت الصحيفة، أن الاحتلال حدد قائمة للاغتيالات ضد قادة "حماس"، وتشمل رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعضو المجلس العسكري لكتائب القسام، مروان عيسى.

وبيّنت أن "حماس" بعثت مع الوفد رسالة تهديد آخر، إلى (إسرائيل) ان ما في جعبتها من شأنه أن يجعل (إسرائيل) تندم على خطوة من هذا القبيل.