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الاعلام العبري: اندلاع 22 حريقًا في مستوطنات غلاف غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:12 - 19 اغسطس 2020
حرائق في غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة حرائق في غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة
تقارير
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اندلع 22 حريقًا منذ صباح اليوم الأربعاء، في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

ووفق الاعلام العبري، فقد اندلع 22 حريقًا في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، فيما تحاول طواقم الاطفاء إخماد الحرائق.

وكان الشباب الثائر أطلق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة بسبب تماطل وتملص الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات التهدئة منذ عام 2014

يُشار إلى أن الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ أيام عدة أدت لحرق أكثر من 7 آلاف دنم من الأراضي الزراعية للاحتلال الإسرائيلي".

وفي نهاية كل يوم من إطلاق البالونات تنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة في مدينة غزة محدثة أضرارًا كبيرة في منازل .

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