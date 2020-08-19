انتهاء اجتماع لجنة المالية في الكنيست.. هذا ما توصل إليه؟

فضّ اجتماع لجنة المالية في الكنيست الذي التأم صباح اليوم، لمناقش مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية، دون اتفاق. وذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، في الأيام الماضية، عليه بالقراءتين التمهيدية والأولى، وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون حتى منتصف الثلاثاء المقبل، فإن الحكومة ستسقط وسيتم التوجه لانتخابات جديدة.

ونشب الخلاف بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض" بعدما طرح عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ميكي زوهار، أربعة شروط من أجل تأييد حزبه لمشروع القانون، والشروط هي:

1- السماح بـ"ليونة الميزانية" بنسبة 5% من حجمها.

2- وميزانية لتفعيل مشروع "هيلا" التربوي.

3- رصد ميزانيات لمؤسسات الصهيونية الدينية.

4- رصد ميزانيات للمعاهد الدينية اليهودية الحريدية.

ما دفع حزب "أزرق أبيض" لرفض هذه الشروط، وقال عضو الكنيست من "أزرق أبيض" إيتانن غينزبورغ، إن "ميكي زوهار قال أمورًا لم يتفق عليها الائتلاف، وإنما هي تعبر عن رأيه وحده، كما أن هذه الشروط لم تُقدم خطيا. ولا نوافق على أن تُدخل الكتل المزيد من الميزانيات من خلال تحفظاتها".

في هذه الأثناء، يطالب رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه غفني، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، بتحويل 400 مليون شيكل إلى ميزانية المعاهد الدينية.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن مصادر في الكنيست، قولها: إن طلب غفني يؤخر المداولات في اللجنة على مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية.

وحسب مشروع القانون، فإنه سيتم التصويت على الميزانية في 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويتم تحديد موعد لتقديم الميزانية للكنيست حتى ذلك الحين.

واقترح زوهار تأجيل التصويت على الميزانية لـ150 يومًا بعد هذا التاريخ، شريطة المصادقة على الشروط التي طرحها.