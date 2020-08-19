المصري: مشاركة الفصائل في اجتماع القيادة ذات معنى كبير ومهم

أكد منيب المصري، رئيس التجمع الوطني للمستقلين، أن ما جاء في خطاب الرئيس أبو مازن خلال اجتماع القيادة الفلسطينية يوم 18/08/2020، كان شاملا ومهما ووضع ملامح للتحركات الفلسطينية القادمة في مواجهة تداعيات الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي.

وقال المصري بأن مشاركة كافة مكونات العمل الوطني الفلسطيني بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي والقيادة العامة، وكافة الفصائل الأخرى، في هذا الاجتماع، الذي جمع الشمل الفلسطيني، له معنى كبير ومهم ملخصه أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة المؤامرة على مشروعه الوطني، التي بدأت من المؤتمر الصهيوني في بازل عام 1897 وترسخت أركانها مع إعلان بلفور الصادر عام 1917، واصفا اياه بالإعلان والوعد الباطل وكل ما بني عليه فهو باطل.

وأضاف المصري، الذي شارك في الاجتماع، بأن مخرجات اجتماع القيادة بحاجة إلى متابعة، مقترحا بأن يتم تشكيل لجنة متابعة مهمتها الأساسي تطوير ما جاء في البيان الختامي وترجمة القرارات فعليا على الأرض. وشدد المصري على أولوية وأهمية إنهاء الانقسام وهو الاهم ومن دونه لا يمكن أن يتحقق أي تقدم للوصول، وهو كما قال مقدور عليه بعد أن لمس جدية لدى الجميع في طي هذه الصفحة السوداء.

وأشار إلى أن الرئيس ابو مازن ختم كلامه بالأمس داعيا الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية بالاجتماع لإيجاد حل لتنفيذ ذلك.

وشدد المصري، على أن تعزيز الوضع الداخلي وترتيب البيت الفلسطيني وصولا إلى برنامج سياسي يتجاوب مع المتغيرات الحاصلة هو أمر ضروري ومطلوب.

وأكد أهمية إجراء الانتخابات على كافة المستويات حتى يتمكن الكل الفلسطيني من المشاركة في صنع القرار على قاعدة ديمقراطية سليمة، مبينًا في ذات الوقت أن الظرف الحالي يفرض على الجميع أن يعملوا لأخذ زمام المبادرة والعمل داخليا وخارجيا لحماية المشروع الوطني وصولا إلى الحق في تقرير المصير والعودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.