"الصليب" يدعم الصحة بمعدّات وقائية استعدادًا لموجة كورونا الثانية

قدّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، عدداً كبيراً من معدّات الوقاية الشخصية لوزارة الصحة، تزامنًا مع الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الصليب الأحمر في بيان صحفي له، إن إلس دوبوف، مدير بعثة اللجنة الدولية في القدس، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني في وزارة الصحة في رام الله، اكدت على الحاجة إلى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني، الذين يتصدّرون المعركة ضد الفيروس.

وأضافت إلس: "اليوم، بينما نعمل على مكافحة الفيروس، ندرك قيمة العاملين في المجالين الصحّي والإنساني لمجتمعاتنا إدراكاً غير مسبوق". وتضيف: "إنّ الحاجة إلى ضمان حمايتهم أثناء أدائهم لعملهم الحيوي لم تبدو أبداً أكثر وضوحاً من اليوم".

وشملت تبرّعات الصليب الأحمر التي بلغت قيمتها أكثر من 66,000 دولار أمريكي، ما يقارب 40,000 قناع جراحي، ونحو 50,000 زوج من القفازات المطاطية و11,600 قناع تنفّس.

وتابع بيان الصليب، إنه خلال جائحة كوفيد-19، توفّي العديد من العاملين في المجال الإنساني والطبي نتيجة إصابتهم بالفيروس، كما أنّهم تعرّضوا للعنف في بعض الأحيان.

وسجّلت اللجنة الدولية خلال الأشهر الستة الأولى من انتشار كوفيد-19،600 حادثة عنف ضد العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم.

وشدد الصليب الأحمر على ضرورة احترام جميع العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية ووسائل النقل، مثل سيارات الإسعاف ووجوب حمايتهم في جميع الظروف، إلى جانب تسهيل عمل الطواقم الطبيّة في جميع الأوقات.



