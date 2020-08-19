قوات الاحتلال تهدم سورًا وتخطر بهدم منشآت أخرى في القدس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سورا قيد الإنشاء في بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأخطرت بهدم منشآت أخرى في بلدة الجديرة.

وأفاد المتضرر بشار أبو خليل، بأن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال في القدس هدمت سورا يحيط بدونمين من أراضي عائلته في بلدة حزما، ومبني منذ العام 2017؛ بحجة عدم الترخيص.

من جانبه، قال الناشط وليد عزام في بلدة الجديرة، إن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم بركة مياه لعائلة المواطن سليمان عزام، وحظيرة أغنام لعائلة قاسم، وسورا يحيط بأراضي مواطنين في منطقة واد حسن من بلدة الجديرة شمال غرب القدس، لذات الحجة الواهية.