نتنياهو: كل حريق في "غلاف غزة" كأنه صاروخ

‏اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ان "كل حريق ينشب بسبب البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة كأنه صاروخ".

وقال نتنياهو في بوست له على "الفيسبوك": إنّ " الجيش يضرب حماس ليل ونهار منذ 11 ليلا وإذا لزم الأمر سنفعل أكثر بكثير".

وأضاف أنه على "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أن تدركا بأن ما حصل لهما المرة السابقة سيكون بمثابة أضعافا مضاعفة الآن، بما في ذلك الاستهدافات.

‏وتابع نتنياهو: "أنصح لهما بعدم الاستمرار في هذا النهج".

يشار إلى أن الاعلام العبري، أفاد أمس، باندلاع 40 حريقًا في مستوطنات (غلاف غزة)، بفعل البالونات الحارقة.