الكويت تؤكد على رفضها القاطع للتطبيع مع (إسرائيل)

جدد دولة الكويت، اليوم الأربعاء، تأكيدها على موقفها الثابت والمناهض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشدّدةً على انها "لن تغيير موقفها أبدًا".

وشدّدت الكويت، على أنها ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للكيان الإسرائيلي، وهو من منطلق مصالحها الوطنية الثابتة طوال السنوات الماضية ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكرت الصحيفة، أن 41 نائبا في مجلس النواب الكويتي، أكيدوا على رفضهم القاطع للتطبيع مع دولة الاحتلال وثباتهم على دعم القضية الفلسطينية، وأن جرائم (إسرائيل) لا يمكن أن تلغى ولا أن يخفف من فداحتها.

واتهم النواب الكويتيين، حكومة الاحتلال بمواصلة ارتكاب أبشع الجرائم بحق البشر والشجر في فلسطين والمنطقة.

وأكدت الكويت، أن الشعب الكويتي بجميع أطيافه "لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده قضية العرب والمسلمين الأولى".

يشار إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، انتقد أمس، مواقف الكويت من التطبيع مع (إسرائيل)، والمؤيدة للفلسطينيين.

ووصف كوشنير، موقف الكويت بأنه "أمر غير بناء".