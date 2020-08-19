ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الكويت تؤكد على رفضها القاطع للتطبيع مع (إسرائيل)

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 13:21 - 19 اغسطس 2020
عاصمة الكويت عاصمة الكويت
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

جدد دولة الكويت، اليوم الأربعاء، تأكيدها على موقفها الثابت والمناهض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشدّدةً على  انها "لن تغيير موقفها أبدًا".

وشدّدت الكويت، على أنها ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للكيان الإسرائيلي، وهو من منطلق مصالحها الوطنية الثابتة طوال السنوات الماضية ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكرت الصحيفة، أن 41 نائبا في مجلس النواب الكويتي، أكيدوا على رفضهم القاطع للتطبيع مع دولة الاحتلال وثباتهم على دعم القضية الفلسطينية، وأن جرائم (إسرائيل) لا يمكن أن تلغى ولا أن يخفف من فداحتها.

واتهم النواب الكويتيين، حكومة الاحتلال بمواصلة ارتكاب أبشع الجرائم بحق البشر والشجر في فلسطين والمنطقة.

وأكدت الكويت، أن الشعب الكويتي بجميع أطيافه "لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده قضية العرب والمسلمين الأولى".

يشار إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، انتقد أمس، مواقف الكويت من التطبيع مع (إسرائيل)، والمؤيدة للفلسطينيين.

ووصف كوشنير، موقف الكويت بأنه "أمر غير بناء".

الأكثر مشاهدة

متعلقات