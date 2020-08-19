قوات الاحتلال تمنع إقامة مهرجان رافض للتطبيع في الضفة

منع جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين الفلسطينيين من الدخول والتواجد في مكان سهل بلدة ترمسعيا وسط الضفة المحتلة، بعد أن اقتحام الجنود المكان، حيثُ كان من المقرر إقامة مهرجان ضد التطبيع مع دولة الاحتلال.

وكان من المقرر أنه سيقام في سهل ترمسعيا "المهرجان الوطني الرابع"، رفضًا لـ"صفقة القرن" وسياسات (الضم) والتطبيع مع الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الاحتلال منع تجهيز المكان لإقامة المهرجان الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وذكرت الاعلام، أن المواطنين الفلسطينيين نقلوا المهرجان للشارع الرئيسي في بلدة ترمسعيا، بالقرب مستشفى "تشافيز" وسط محافظة رام الله.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة مخطط (الضم) الاسرائيلي، دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في المهرجان الوطني الرابع، الذي سيقام في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، اليوم الاربعاء، الساعة الثالثة والنصف عصرا، رفضاً لـ"صفقة القرن" وخطة (الضم)، والتطبيع مع دولة الاحتلال.

وتشهد الضفة وغزة، مسيرات جماهيرية غاضبة ورافضة للتطبيع العربي الإسرائيلي، الذي يعتبرون خطوات التعاون مع الاحتلال، "طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية".