الشيخ عزام: الإسلام سينتصر وغزة لن تنكسر حتى لو دخلت "إسرائيل" كل بيت عربي

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 19/8/2020، أن "إسرائيل" لو دخلت كل بيت في الوطن العربي فإن الإسلام سينتصر وغزة لن تنكسر والأقصى سوف يعود.

وشدد الشيخ عزام، خلال اللقاء العلمائي حول "دور العلماء والدعاة في مواجهة التطبيع والدفاع عن القضية الفلسطينية" على شرف ذكرى الهجرة النبوية والذكرى الـ 31 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، بحضور عدد كبير من العلماء والدعاة والأكاديميين، على أهمية الهجرة النبوية الشريفة التي تعد أهم حدث في الأمة.

وبين، أن الهجرة صورة عن إرادة الله تشكل ملامحها منذ البداية إلى لحظة الوصول إلى المدينة، الهجرة كانت أمراً إلهياً بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كما أن اختيار المكان، كان إلهياً وهو أهم مركز ستدار منه الدولة وهي أول دولة في الإسلام.

ولفت الشيخ عزام إلى اتفاق التطبيع بين الامارات و"إسرائيل" ووصفه بالمذل، منوهاً إلى أن الدولة يمكن أن تدار بأقل الإمكانيات بينما القصور التي تدار منها أحوال الأمة تطبخ فيها المؤامرات.

وقال :"لا يمكن فصل الدين عن الدولة، ولا فرق بين الدين والدولة، ونتاج الفصل بين الدين والدولة هو التطبيع الذي يهرولون له، لافتاً إلى دولة السودان التي تسعى للتطبيع."

وأضاف:"حتى لو دخلت "إسرائيل" كل بيت في الوطن العربي فإن الإسلام سينتصر وغزة لن تنكسر.