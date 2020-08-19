الخارجية الفلسطينية تعلن وصول دفعة جديدة من العالقين لأرض الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن دفعة جديدة من المواطنين العالقين سيصلون أرض الوطن فلسطين، وعددهم بمئات الأشخاص.

وأوضح مستشار وزير الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، أن 326 مواطنًا سيصلون اليوم أرض الوطن.

وبيّن الديك في تصريح صحفي، أن العالقين في البحرين وبنغلاديش وعددهم 12 مواطنا من البحرين و21 من بنغلاديش منهم خريجون عسكريون ومدنيون، سيصلون فلسطين، اليوم.

وبخصوص المسافرين من ارض الوطن، أكد المستشار، أن العدد المتبقي قليل، ومن المقرر أن يغادر منهم اليوم 36 مواطنا إلى تركيا، وستغادر دفعة أخرى في 24-30 من هذا الشهر الى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الرحلات القادمة المتبقية ستكون في 26 من الشهر الجاري من اميركا، وفي 27 من السعودية والأول من ايلول المقبل من اميركا.