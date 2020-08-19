فحوى رسالة التهديد التي حملها الوفد المصري لقيادة "حماس"

حذر الوفد الأمني المصري قيادة "حماس" في غزة، من احتمال عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الاغتيالات لقادة الحركة، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

ذكرت الصحيفة، أن الاحتلال حدد قائمة للاغتيالات ضد قادة "حماس"، وتشملن رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعضو المجلس العسكري لكتائب القسام، مروان عيسى.

وبيّنت أن "حماس" بعثت مع الوفد رسالة تهديد آخر، إلى (إسرائيل) ان ما في جعبتها من شأنه أن يجعل (إسرائيل) تندم على خطوة من هذا القبيل.

ويتزامن التهديدان، شن طائرات الحربية الإسرائيلية عدة اهداف في قطاع غزة، الليلة، وما سبقها.

وفي غضون ذلك، تواصل البالونات الحارقة حرق الأحراش بمساحات كبيرة في منطقة "غلاف غزة"، منذُ الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الوفد المصري وصل القطاع أول من أمس، برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة، اللواء أيمن عبد البديع، بمشاركة مسؤول ملف فلسطين في الجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق، وبحثا مع قيادة "حماس"، مطالب بنود التفاهمات التهدئة المعلن عنها عام 2019.