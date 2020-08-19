خبير إسرائيلي يدعوا إلى العودة إلى تفاصيل وحيثيات خطة الانسحاب من غزة عام 2005

قال خبير عسكري إسرائيلي، إنه "بات الأمر ملحا بالعودة إلى تفاصيل خطة انسحاب جيش الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، وإلى حيثياتها، لاسيما أن القطاع يشغل بال حكومة (إسرائيل)، وأن أزماته تفاقمت كثيرًا خلال الأعوام الماضية القليلة.

وأكد الخبير ألون بن دافيد، أن غزة ما زالت تشغل بالنا، وأن صواريخ حماس تهدد (تل أبيب)، متسائلاً: "هل كان الانسحاب كارثة أمنية، أم أنه حسن وضعنا الأمني بعد ذلك".

وأشار بن دافيد في وثائقيات لقناة 13 العبرية، إلى أن "حكومة الليكود بزعامة مناحيم بيغن أقامت أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات مستوطنات في قطاع غزة، بلغت ذروتها 18 مستوطنة، يسكنها8000 نسمة مستوطن".

ويعتقد رئيس أركان الاحتلال الاسبق، دان حالوتس، أن (إسرائيل) لم تكمل خطوة الانسحاب من غزة بعد.

وأكد حالوتس، أنه يترتب على دولة الاحتلال ان تمنح الفلسطينيين فتحة على البحر، وتمنحهم مطارا، لأنه لا يمكنها الاحتفاظ بهم في هذه البقعة المحاصرة.