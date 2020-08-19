حلس: "فتح" تمد يدها للوحدة وما يجمعنا مع "حماس" أكبر مما يفرقنا

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني وفصائله موحدة ضد أي مظاهر التطبيع والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد حلس، في كلمة له في مسيرة دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية بعنوان "التطبيع خيانة"، في مدينة غزة، تأكيده على أن الشعب الفلسطيني يرفض كافة خطوات التطبيع والعلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، على غرار اتفاق الامارات و(إسرائيل).

وقال القيادي في "فتح": إن "الشعب الفلسطيني يثبت اليوم أنه على قدر المسؤولية وأنه قادر على التصدي لمخططات الاحتلال التهويدية، ولمحاولات التطبيع".

وأضاف أن ذرائع القائمين على التطبيع وإقامة روابط كبيرة وواسعة مع العدو، بوجود حالة الانقسام الفلسطيني يمكن تمرير المخططات والمؤامرات، فهو مخطئ وأن شعبنا يد بيد عندما يمس الوطن والمقدسات.

وأوضح حلس، أن ما يجمع فتح مع حماس أكبر بكثير من ما يفرقهما، وان فتح تمد يديها للوحدة والعمل معًا من أجل حماية المشروع الوطني والدفاع عن مقدساته والتصدي للمخططات ترامب ونتنياهو.

وشّدد على أن "صفقة القرن" وخطة (ضم) أجزاء واسعة من الضفة المدعومتان من الرئيس الأمريكي، "لن تمر، ولن نسمح بتمرير التطبيع مع الاحتلال"، مؤكدًا انهم شركاء ضد هذه الجريمة.

كما وأكد على أن ارض فلسطيني ستبقى مقدسة، وأن الفلسطينيين سيدافعون عنها بدمائهم وبوحدتهم، ويتابع بالقول: إن "فلسطين بحاجة لكل الجهود المخلصة في مواجهة العدو".

وثمن حلس، الاجتماع القيادي الذي عقده الرئيس محمود عباس أمس، بمشاركة كل قوى الشعب الفلسطيني، وان التحديات الداخلية لا تفرقنا بأي شيء عن فلسطين.

وختم قوله :"نحن نقول ما زلنا نؤمن بالمصير الواحد للامتنا العربية، وان المطبعين لن ينجحوا في تمرير اهوائهم، وستتبقى قضية فلسطين في كل أذهان احرار العالم".