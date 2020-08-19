ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الحية: لا نخشى التهديدات القصف بالقصف والصواريخ بالصواريخ

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:08 - 19 اغسطس 2020
نائب رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية (3).JPG نائب رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية (3).JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية اليوم الاربعاء 19/8/2020 ، ان شعبنا الفلسطيني ومقاومته لا تخشى التهديدات فالقصف بالقصف والصواريخ بالصواريخ ، مشدداً على ان العدو اسقط  كل الخيارات ليبقى خيار المقاومة الشاملة".

وقال الدكتور الحية خلال كلمته في مسيرة فصائل العمل الوطني والاسلامي تحت عنوان "التطبيع خيانه " "شعبنا الفلسطيني يقف موحد أمام مسلسل التطبيع الآثم ، وموحد امام صفقة القرن وخطة ترامب التي تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية" .

وشدد الحية على ان شعبنا يقف موحد بكل افتخار وأيدينا واحدة ، وبنادقنا موحدة شعبنا موحد ليكون دليل واضح على ان الشعب الفلسطيني ُيراهن عليه وان شعبنا يوحده الأزمات .

 ورحب الحية بوعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالأمس امام القوى الفلسطينية بشأن دعوة الامناء العامين للإنعقاد ، لتكون بداية للوحدة على قاعدة الشراكة .

وحذر الحية : "اي دولة واي كيان من تطبيع جديد ونرفض التطبيع كان من كان ومن اي دولة كانت "، مجدداً تأكيده على ان قرار المواجهة الشاملة هو القائم ضد العدوان الاسرائيلي"

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات