الحية: لا نخشى التهديدات القصف بالقصف والصواريخ بالصواريخ

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية اليوم الاربعاء 19/8/2020 ، ان شعبنا الفلسطيني ومقاومته لا تخشى التهديدات فالقصف بالقصف والصواريخ بالصواريخ ، مشدداً على ان العدو اسقط كل الخيارات ليبقى خيار المقاومة الشاملة".

وقال الدكتور الحية خلال كلمته في مسيرة فصائل العمل الوطني والاسلامي تحت عنوان "التطبيع خيانه " "شعبنا الفلسطيني يقف موحد أمام مسلسل التطبيع الآثم ، وموحد امام صفقة القرن وخطة ترامب التي تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية" .

وشدد الحية على ان شعبنا يقف موحد بكل افتخار وأيدينا واحدة ، وبنادقنا موحدة شعبنا موحد ليكون دليل واضح على ان الشعب الفلسطيني ُيراهن عليه وان شعبنا يوحده الأزمات .

ورحب الحية بوعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالأمس امام القوى الفلسطينية بشأن دعوة الامناء العامين للإنعقاد ، لتكون بداية للوحدة على قاعدة الشراكة .

وحذر الحية : "اي دولة واي كيان من تطبيع جديد ونرفض التطبيع كان من كان ومن اي دولة كانت "، مجدداً تأكيده على ان قرار المواجهة الشاملة هو القائم ضد العدوان الاسرائيلي"