المدلل لمراسلنا: الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة والمسيرة رسالة للمطبعين

أكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء، 19/8/2020 ، خلال مشاركته في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي رفضاً للتطبيع ، أن المسيرة تهدف لإيصال رسالة استنكار وتنديد ورفض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال .

وقال المدلل لمراسلنا:"إن التطبيع الذي تهرول له كافة الدول العربية يعطي الشرعية للاحتلال في تنفيذ مزيداً من الحصار والتهويد والقتل والتشريد" ، معتبراً أن التطبيع عبارة عن هدية مجانية من الدول العربية لترامب ولنتنياهو حتى الوصول إلى سفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية القضية الفلسطينية .

وأوضح المدلل، أن الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة ، وأي تطبيع عربي مع الاحتلال هو جريمة أخلاقية وقومية ولا يمكن أن نقبل بها .

وشدد المدلل على ضرورة التوحد فلسطينياً وتحت عنوان المواجهة المستمرة مع الاحتلال وخاصة في الضفة المحتلة .