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المدلل لمراسلنا: الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة والمسيرة رسالة للمطبعين

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 10:54 - 19 اغسطس 2020
أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي
تقارير
جامعة الإسراء
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أكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء، 19/8/2020 ، خلال مشاركته في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي رفضاً للتطبيع ، أن المسيرة تهدف لإيصال رسالة استنكار وتنديد ورفض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال .

وقال المدلل لمراسلنا:"إن التطبيع الذي تهرول له كافة الدول العربية يعطي الشرعية للاحتلال في تنفيذ مزيداً من الحصار والتهويد والقتل والتشريد" ، معتبراً أن التطبيع عبارة عن هدية مجانية من الدول العربية لترامب ولنتنياهو حتى الوصول إلى سفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية القضية الفلسطينية .

وأوضح المدلل، أن الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة ، وأي تطبيع عربي مع الاحتلال هو جريمة أخلاقية وقومية ولا يمكن أن نقبل بها .

وشدد المدلل على ضرورة  التوحد فلسطينياً وتحت عنوان المواجهة المستمرة مع الاحتلال  وخاصة في الضفة المحتلة .

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