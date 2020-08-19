معاريف: انتقادات لاذعة لحكومة الاحتلال لبيع طائرات "اف 35" للإمارات

انتقد محلل "إسرائيلي"، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، الأنباء التي تواردت حول بيع مستقبلي لطائرات "اف 35" للإمارات بعد الإعلان عن التطبيع معها.

وقد كتب ‏بن كاسبيت في صحيفة "معاريف":" إذا كان الإعلان عن بيع مستقبلي لطائرة F-35 للإمارات صحيحًا ، فهذه أخبار سيئة، ليس الأمر أن الإمارات ستعلن الحرب علينا صباح الغد".

وأضاف: لكنه منحدر خطير سيسمح لجميع الدول الأخرى في المنطقة بالمطالبة بنفس البادرة ، في حال قررت تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نشرت تقريراً تحدثت فيه عن تراجع نتنياهو عن موقفه السابق وإعطاء موافقته على بيع الطائرات العملاقة المذكورة وغيرها من الأسلحة الأميركية المتطورة إلى الإمارات.

ونقلت عن مصادر سياسية في تل أبيب والولايات المتحدة قولها إن واشنطن أبلغت موافقتها على بيع هذه الأسلحة إلى الإمارات، ولم يعد مكان للتراجع.

وقالت الصحيفة إن موافقة واشنطن كانت من أهم الحوافز لأبوظبي كي تقدم على الاتفاق مع "إسرائيل"، الأمر الذي فجر عاصفة كبيرة في الأوساط السياسية "الإسرائيلية".