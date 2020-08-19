بعد انقلاب مالي.. عسكريون يدعون لانتخابات عامة  

أعلن عسكريون في سلطة مالي، اليوم الأربعاء، تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، وذلك في أعقاب حادثة تمرد الجنود ضد الحكومة، أمس.

ودعا العسكريين، إلى "انتقال سياسي مدني" يؤدي إلى انتخابات عامة خلال "مهلة معقولة"، وفق وكالة "رويترز".

بدوره، أكد الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي: "قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ"، مؤكدًا أن "كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم".

وأفادت وسائل إعلام مالي، أنه رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا قد استقالته وحل البرلمان، عقب احتجازه على يد عسكريين متمردين تحت تهديد السلاح.

وحتى الآن، لم يتضح معالم من يقود التمرد ضد الحكومة، وأهدافهم، ومن سيحكم البلاد في غياب كيتا.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت لقطات مصورة لكيتا ورئيس الوزراء البلاد بوبو سيسي في قافلة عسكرية محاطة بالجنود المسلحين في كاتي.

وينظم مئات الالاف من المتظاهرين في شوارع باماكو، منذُ يونيو، مسيرات تطالب كيتا بالاستقالة، نتيجة تدهور الوضع الأمني والفساد.

فورًا، ندد الاتحاد الإفريقي وفرنسا وقوى دولية أخرى بالتمرد، خشية أن يؤدي سقوط كيتا إلى مزيد من زعزعة استقرار مالي.

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعا إلى الإفراج الفوري عن كيتا والمحتجزين الآخرين.