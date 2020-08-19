ترامب: إيران والصين تريدان "بايدن" وسأوقع اتفاقاً مع طهران حال فوزي

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ إيران والصين تريدان فوز المرشح الديمقراطي للانتخابات جو بايدن، مؤكداً أنّه سيوقع اتفاقاً مع طهران في غضون شهر في حال فوزه في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأشار ترامب، خلال كلمة له في تجمع انتخابي في أريزونا، إلى أنّ "بايدن دمية بيد اليسار الراديكالي الساعي إلى إزالة حدود الولايات المتحدة"، مضيفاً: "أعتقد أن رئيسه الجديد هو بيرني ساندرز".

وقال ترامب لأنصاره في سياق تقييمه لولايته الأولى: "أنا المرشح الوحيد الذي وفر أكثر مما وعد به. سنوقف اليسار وسنفوز في السنوات الأربع المقبلة"، مشدداً على أنّ "الثالث من نوفمبر هو اليوم الأهم في حياتكم كأميركيين".

كما صرّح الرئيس الأميركي علانية بأنّه "إذا فزت في الانتخابات وكنت رئيسكم فسيتاح لكم الاستمرار بحمل السلاح"، مبرزاً أنّ "الديمقراطيين يريدون تدمير حق حمل السلاح المكفول في البند الثاني من الدستور".

وبخصوص الجدار على الحدود الأميركيّة مع المكسيك، أكد ترامب أنّه سيتمّ الانتهاء من بنائه نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنّ "كل من يقطع الحدود بصورة غير رسميّة في ظل إداراتي، سيُعتقل ويُرحّل فوراً".

واعتبر في كلمته أنّ خطة بايدن "ستفضي إلى إدخال المهاجرين غير الشرعيين البلاد وهو أمر خطير"، مشيراً إلى أنّ السياسيين في واشنطن كالمرشح الديمقراطي "سمحوا بدخول أعداد كبيرة من الأجانب وسمحوا للعصابات بترهيب العامة".

وأوضح ترامب أنّه خلال ولايته منذ العام 2016، تمّ ترحيل الآلاف من المتسللين "وحذرنا دولهم بعدم تقديم المساعدات لهم إن لم يستقبلوهم ووافقوا على ذلك"، مضيفاً: "وضعنا حظر سفر وأبعدنا الكثير من الإرهابيين عن شواطئنا وقمنا بحظر السفر على بلدان لا نريد لشعوبها أن يأتوا الينا".

كما أشار ترامب في إطار حديثه عن ما حققه في ولايته، إلى أنّه "أنهى حق حصول الطفل المولود في أميركا من الجنسيّة الأميركيّة".

فيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي الاقتصادي، رأى الرئيس الأميركي أنّ "الديمقراطيين يريدون مضاعفة الضرائب إلى مرتين أو ثلاث مرات وتقليص ميزانية الجيش"، موضحاً أنّ "بايدن لا يعرف أين سيتجه ويبدو أنه سيتجه إلى اليسار المتشدد وهو ما سيؤدي بالبلاد إلى الكثير من المشاكل".

وأضاف ترامب: "الاشتراكية هي الاتجاه السائد لحملة بايدن وليس للأميركيين، لن نسمح بأميركا اشتراكية".

يذكر أنّ مهرجان ترامب الانتخابي في أريزونا، تزامن مع عقد اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي أُعلن فيه رسميّاً عن ترشيح جو بايدن للانتخابات، فيما يُعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بين 24 و27 آب/أغسطس الجاري.