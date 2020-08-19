الحايك يُحذر من "كارثة" تصيب اقتصاد غزة بسبب "الكهرباء"

حذر رئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك، من كارثة اقتصادية جراء توقف عشرات المصانع الوطنية في قطاع غزة لاسيما الإنشائية والغذائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي بعد توقف محطة توليد الكهرباء اثر نفاذ الوقود الذي تعتمد عليه تلك المصانع في تشغيلها.

وطالب الحايك في تصريح صحفي، جميع الجهات الدولية والمنظمات الانسانية الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال الوقود من اجل تحسين وضع للكهرباء من اجل تشغيل المصانع، مشيراً إلى أن الصناعة الفلسطينية بقطاع غزة مهددة بالتوقف وبمزيد من الكوارث والخسائر لا سيما في تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات معالجة المياه.

وقال الحايك:" أطالب العالم بالتدخل العاجل انقاذ غزة من كارثة بيئية مصاحبة لانقطاع التيار الكهربائي حيث ستتوقف محطات تنقية المجاري مما سيضطرنا الى ضخها الى البحر مجددا مما يجلب لنا مكرهة صحية.

وأكد الحايك على ضرورة دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء التي يتحملها في ظل الحصار وضمان استمرار عمل المصانع لتواصل عجله الإنتاج الوطني وتشغيل الأيدي العاملة وتحسين وضعية الاقتصاد وذلك لأن القطاع الاقتصادي يكفيه كوارث ومصائب فقد عانى الكثير وتعرض للتدمير الممنهج والحصار.

كما حذر الحايك من الكارثة المحدقة بالمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة انسانيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا بسبب البطالة والاغلاقات والحصار معربا عن تخوفه من تداعيات هذه الاحوال السيئة.