عسكري "اسرائيلي":استمرار إطلاق البالونات قد يؤدي لتدهور أمني خطير في غزة

أكد "تال ليف رام" محلل الشؤون العسكرية بصحيفة "معاريف" اليوم الاربعاء 19/8/2020، ان احتمالات إندلاع تصعيد أمني مع قطاع غزة تتزايد ، مشيراً الى انه إذا لم تقدم مصر الحلول قريبا، فإن احتمالات التصعيد بقطاع غزة ستصبح كبيرة.

وقال المحلل العسكري بشأن التوتر في الجنوب، ان "هناك احتمالات كبيرة لتدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، بسبب استمرار اطلاق البالونات".

وبين المحلل ان "استمرار اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، قد يتطور الى تدهور أمني خطير، يؤدي الى تصعيد عسكري في غزة"، معتبراً ان حركة حماس ورغم استمرارها في اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة، فهي لا تريد التصعيد ,"إسرائيل" ايضاً.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدة غارات على قطاع غزة بحجة الرد على صاروخ اطلق من قطاع غزة وسقط في عسقلان ، إضافة الى الرد على اندلاع 40 حريقا بغلاف غزة بالأمس، نتيجة سقوط البالونات.