إحصائية: 22 مليون إصابة بفيروس كورونا جول العالم

ارتفعت حصّيلة إصابات فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، حول العالم إلى اكثر من 22 مليون مصاب، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبحسب إحصائية لجامعة "جونز هوبكنز".

وأوضحت إحصائية "هوبكنز"، أن الإصابات بلغت 22 مليونا وأكثر من 46 ألف مصاب، وأن حالات التعافي تخطت حاجز الـ 14 مليونا و20 ألف حالة عالميا.

وبيّنت أن إجمالي حالات الوفاة بلغت جراء الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم إلى 778557 .

وأكد أن الولايات المتحدة تمتلك ربع الإصابات والوفيات العالمية، وسجلت 5 ملايين و480 ألف مصاب وما يلامس 172 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل في المرتبة الثانية بـ (3,407,354) إصابة وما يقارب 110 آلاف وفاة.

وفي المرتبة الثالثة، تأتي الهند بنحو (2,702,742) إصابة، و51.797 وفاة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الشهر الحالي، عن إنتاج لقاح فعّال ضد فيروس (كوفيد-19)، فيما شكك الصحة العالمية بجدوى اللقاح.