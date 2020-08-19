سعر الذهب في فلسطين اليوم 19/8/2020 -جميع عياراته 24, 22, 18, 14, 12

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 19/8/2020، انخفاضاً طفيفاً في السوق الفلسطيني.

ويهتم الفلسطينيون، بمعرفة سعر الذهب في فلسطين، خاصةً من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، وكذلك المستثمرين في فلسطين.

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 19/8/2020 بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. وجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 217.87 شيكل $64.08

سعر الذهب عيار 22 199.71 شيكل $58.74

اسعار الذهب عيار 21 190.64 شيكل $56.07

اسعار الذهب عيار 18 163.40 شيكل $48.06

سعر الذهب عيار 14 127.09 شيكل $37.38

سعر الذهب عيار 12 108.93 شيكل $32.04

اسعار أوقية الذهب 6,776 شيكل $1,993

اسعار جنيه الذهب 1,525 شيكل $448.60

اسعار كيلو الذهب 217,868 شيكل $64,084

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 أغسطس 219.20 191.81 164.40 127.87 109.60

17 أغسطس 217.41 190.23 163.06 126.82 108.70

16 أغسطس 213.10 186.47 159.83 124.31 106.55

15 أغسطس 213.12 186.48 159.84 124.32 106.56

14 أغسطس 212.98 186.36 159.73 124.24 106.49

13 أغسطس 213.54 186.86 160.16 124.57 106.77

12 أغسطس 209.78 183.57 157.34 122.37 104.89

11 أغسطس 209.89 183.66 157.42 122.44 104.95

10 أغسطس 222.24 194.46 166.68 129.64 111.12

9 أغسطس 223.28 195.38 167.46 130.25 111.64