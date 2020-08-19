تعرف على طريقة عمل مشروب الشمر وإليك فوائده الصحية

تعرف على طريقة عمل مشروب الشمر ،الذي يعرفه سكان الدول العربية، وفي هذه المقالة، سنتعرف سويًا على طريقة عمل مشروب الشمر ، الذي يتمتع بمزايا صحية قوية تحمي الانسان من الإصابة بالأمراض وتقاوم العدوى، وقال عنه خبراء التغذية إنه "صيدلية دواء".

يعتبر طريقة عمل مشروب الشمر ، من المشروبات السهلة في صناعتها وتحضيرها في البيت، حيث يفضل الكثير من الاشخاص تناول المشروب يوميًا لفوائد الصحية، إضافة إلى طعمه المناسب لكافة الفئات العمرية، علمًا أن مكوناتها موجودة في كافة المحلات التجارية والأسواق.

ويعرف الشمر بأنه نبات عطري يضمّ مجموعة كبيرة من النباتات الأخرى، (اليانسون، والكرفس، والكراوية)، والأجزاء المستخدمة منه هي الأوراق والبذور.

ويستخدم الشمر لزيادة النكهة للطعام والحلويات، وتنتشر النبتة في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، ولها أسماء عدة منها: (الشومر، والبسباس، والحبّة الحلوة).

وضعت وكالة فلسطين اليوم، طريقة عمل مشروب الشمر ، وابرز مكوناته، في أسفل هذه المقالة.

فوائد مشروب الشمر :

1- تنظيم ضغط الدم :

ويساعد الشمر مضغ بذور الشمر على ضبط مستوى الضغط، لاحتوائها على البوتاسيوم.

2- تقليل احتباس الماء في الجسم :

ويساهم مشروب الشمر المغلي في التخلص من السوائل الزائدة بالجسم، ويساعد في إزالة السموم من الجسم، وعلاج فعال التهابات المسالك البولية.

3- علاج الإمساك شاي :

ويحسين المشروب عملية الهضم عن طريق تشجيع إنزيمات المعدة، وعلاج ضد الانتفاخ وعسر الهضم.

4- الحد من أعراض الربو

يقضي على مشكلات الجيوب الأنفية، وحد من التهاب الشعب الهوائية وتقليل السعال والصداع المصاحبين له.

5- تنقية الدم :

ويعمل على تنقية الدم من السموم، وتسهيل امتصاص المواد الغذائية.

.6- تحسين البصر :

يعمل على تخفيف حدة أعراض الجلوكوما، وتهدئة التهاب الأعصاب البصرية، وعلاج فعال ضد حب الشباب، وأيضًا الوقاية من مرض السرطان.

مكونات مشروب الشمر:

- اليانسون

- ملعقة صغيرة من الشمر

- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

- الكراوية

طريقة عمل مشروب الشمر :

أولاً: في المرحلة الاولى، اضع ملعقة صغيرة من كل من الشمر، والكراوية، واليانسون، إضافة إلى ملعقتين من العسل الأبيض في كوب.

ثانيًا: في الخطوة التالية، اسكب كوباً من الماء المغلي، ثمّ نحرك المكوّنات حتى يذوب العسل.

ثالثًا: في الخطوة الاخيرة قم بتغطّية المزيج ونتركه جانباً لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثمّ نصفيه.

نتمنى لكم شاربًا هنيئًا.