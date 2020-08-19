ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

أسعار الذهب تعود للارتفاع بعد تراجع الدولار

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:09 - 19 اغسطس 2020
ذهب ذهب
تقارير
جامعة الإسراء
مشاركة

شهدت أسعار الذهب عالمياً الارتفاع خلال تعاملاتها أمس الثلاثاء 18/8/2020، بنحو 1% صاعدة فوق مستوى الألفي دولار للأونصة.

الارتفاع جاء بالتزامن مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ، حيث  ارتفع سعر الذهب للأونصة بنسبة 0.7% إلى 1999.26 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من التعاملات ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.

في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 2007.60 دولار للأونصة.

وزاد سعر الفضة بنسبة 2.1% إلى 27.97 دولار للأونصة، وتقدم البلاتين 1.5% مسجلا 963.29 دولار للأونصة، في حين نزل البلاديوم 0.4% دولار للأونصة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات