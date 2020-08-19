الملك السعودي يتحدث لأول مرة عن حالته الصحية

للمرة الأولى بعد الوعكة الصحية التي ألمت به ، أطل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس لطمئنة المواطنين على حالته الصحية ، حيث عبر عن شكره لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية".

أعرب العاهل السعودي عن "شكره وتقديره ولأبنائه وبناته المواطنين، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته المستشفى، وفقا لوكالة "واس".

الملك سلمان ظهر في مقاطع مصورة، الأربعاء 12 أغسطس/آب، وهو يغادر العاصمة الرياض بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الملك سلمان في الفيديو الأول وهو يتوجه نحو ساحة صالة مطار، لركوب الطائرة برفقة عدد من مساعديه الذين ارتدوا جميعا الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، بينما لم يظهر العاهل السعودي بالقناع الواقي.