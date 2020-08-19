العسل يتفوق على المضادات الحيوية في علاج عدد كبير من الامراض

أكد علماء بجامعة أكسفورد ان الأطباء يصفون العسل كعلاج بدلا من الأدوية العادية لخلوه من أي آثار جانبية.

وقال العالم في جامعة أكسفورد هبة الله أبو القاسم "عندما يصف الأطباء أدوية لعلاج السبيل الهوائي العلوي (التجويف الأنفي والجيوب الأنفية والبلعوم وأحيانا الحنجرة) فإننا نوصي بالعسل كبديل للمضادات الحيوية، لأنه أكثر فعالية وأقل ضررًا من العقاقير المعتادة".

وأظهرت نتائج دراستين، قارنتا العسل بفاعلية مكونات أدوية تعالج نزلات البرد، أن أعراض المرض استمرت لمدة أقل بيومين عند أولئك الذين عولجوا بالعسل، وأدى المنتج أيضًا إلى خفض شدة السعال. كما أنه تفوق خلال التجارب على الباراسيتامول.

وكتب مؤلفو الدراسة في مجلة "BMJ Evidence Based Medicine"، إن "التهابات الجهاز التنفسي العلوي هي السبب الأكثر شيوعًا لوصف المضادات الحيوية"، واقترح الباحثون "وصف العسل كبديل آمن لعلاج أعراض الجهاز التنفسي العلوي".