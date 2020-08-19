الأسرى عبد الله العارضة ومحمد طحاينة وعمار موسى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عبد الله أحمد فارس العارضة (41 عاماً) من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، أنهى واحد وعشرين عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثاني والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/08/1999م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن (26) عاماً، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ونشاطاته في خلية عسكرية تابعة لها، ومشاركته في نشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير عبد الله العارضة ولد بتاريخ 29/08/1979 م، وهو أعزب، وهو أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي وأحد أبرز قادتها في سجون الاحتلال.

وأضافت مهجة القدس، أن الأسيران محمد داوود متعب محمد طحاينة (46 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية وعمار صبحي عبد عثمان موسى (43 عاماً)؛ من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين أنهيا سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخلان اليوم عامهم الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 19/08/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحق المجاهد محمد طحاينة بالسجن (19) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وبحق المجاهد عمار موسى حكماً بحقه بالسجن لمدة (21) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير محمد طحاينة ولد بتاريخ 01/02/1974م، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، والأسير عمار موسى ولد بتاريخ 09/10/1977م، وهو أعزب، ويقبع الأسرى عبد الله العارضة ومحمد طحاينة وعمار موسى حالياً في سجن النقب الصحراوي.







