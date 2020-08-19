الاعلام العبري: اندلاع مئات الحرائق في "غلاف غزة"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، باندلاع مئات الحرائق في أحراش مناطق "غلاف غزة"، بفعل البالونات الحارقة والتي زعم انها اطلقت من قطاع غزة.

واوضح موقع والا العبري: "ان40 حريقاً اندلع بالأمس بعدة مناطق في الغلاف، نتيجة سقوط بالونات مفخخة أطلقت من قطاع غزة".

إلى جانب، قصفت طائرات الاحتلال الحربية عدة أهداف داخل القطاع، الليلة، اسفر عن وقوع اضرار مادية جسيمة بمنازل المواطنين، ولا إصابات.

في حين، تتنصل حكومة نتنياهو من اتفاقات التهدئة المتفق عليها بين المقاومة والاحتلال عام 2019، برعاية مصرية اممية قطرية، والرامية إلى تخفيف إجراءات العدو من حصاره على القطاع,