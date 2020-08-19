السعودية تخسر معركتها أمام قطر لشراء "نيوكاسل يونايتيد"

خسرت المملكة العربية السعودية معركتها امام قطر في قدرتها على شراء نادي "نيوكاسل يونايتيد" الانجليزي بسبب الوضع الاقتصادي الناتج عن أزمة وباء كورونا والسمعة الدولية السيئة للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

فشل السعودية في شراء نادي نيوكاسل يونايتد يعود إلى الصراع، الذي أطلقته البلاد ضد قطر، إضافة إلى السمعة السيئة للمملكة في حقوق الإنسان.

وأوضح الموقع أنه قبل ستة أشهر كانت عملية شراء السعودية لنادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي شبه مؤكدة بنسبة 90 %، غير أنه بعد معركة طويلة من أجل الحصول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، سحبت المجموعة الاستثمارية بقيادة صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران 2020 عرضها البالغ 300 مليون جنيه إسترليني ( 332 مليون يورو) لشراء النادي. ويعد هذا الفشل ضربة قوية بالنسبة للمسؤولين السعوديين الذين يواجهون مرة أخرى واقع خطواتهم الخاطئة والكارثية في السنوات الأخيرة والتي تستمر في مطاردتهم على الرغم من محاولاتهم الكثيفة لقلب الصفحة.

وأكد الموقع الفرنسي أنه لا شك أن ما قتل صفقة شكرا السعودية لنادي نيوكاسل يونايتيد الصفقة هو قرار اتخذ في صيف عام 2017 عندما كان يُعتقد في السعودية أنه سيكون من الحكمة إطلاق شبكة تلفزيونية) beoutQ ) قامت بقرصنة المباريات التي تنقلها قنوات beIN Sports كجزء من حملة المملكة ضد قطر، في خطوة رغم كونها غريبة ومخزية ، إلا أنها بدت طبيعية لمن روّج لها.

وسعت الحكومة السعودية إلى النأي بنفسها عن عملية القرصنة هذه، لكن محاولة القيام بذلك مع الاستمرار في حظر beIN Sports – التي تمتلك بالفعل حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمعظم المسابقات الدولية في منطقة الشرق الأدنى – أظهرت مدى صعوبة التوفيق بين السياستين.