الحزب الديمقراطي يرشح نائب أوباما السابق لانتخابات امريكا

رشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الأربعاء، نائب الرئيس باراك أوباما، رسميًا للانتخابات الامريكية، المزمع اجرائها في الولايات الخمسين، فبراير المقبل 2020.

وأعلن الحزب عن ترشيح جو بايدن (77 عامًا)، لمنافسه نظيره دونالد ترامب على رئاسة البلاد.

ومن المقرر أن يلقي المرشح جو بايدن، خطاب ترشيحه يوم غدٍ الخميس، في ختام مؤتمر الحزب الديمقراطى، بإحدى الويلات الامريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحزب الجمهوري، قد وصف منافسه بايدن، بأنه "ضد الرب"، وهو تصعيد وجهه الرئيس ضد الأخير مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.