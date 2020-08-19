حملة دهم واعتقالات في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، عدة شبان من الرام وبيتونيا، وطوباس كما جرى دهم بلدات ومناطق أخرى بالضفة المحتلة تخللها مواجهات.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الشاب شادي أبو غربية من منزله في بلدة الرام في محيط القدس المحتلة .

وفي بيتونيا اعتقل جنود الاحتلال الشاب رياض أحمد شحادة، فيما شهدت البلدة مواجهات بين الشبان والقوة الاحتلالية.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب محمد أيمن شريدة (28 عامًا) من مدينة طوباس، على طريق البحر الميت قرب أريحا.

وشهدت بلدة فقوعة قضاء جنين مواجهات عنيفة بعد اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها للبلدة.