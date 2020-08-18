ما أضرار الافراط في شرب القهوة؟

للقهوة فوائد صحية عند شربها باعتدال، ورغم ذلك يسود إجماع بين الأطباء بأن الإفراط له أعراض سيئة مؤكدة.

ويبدأ الملايين في العالم يومهم بفنجان قهوة، فمادة الكافيين التي تحتوي عليها القهوة تنعش الجسم وتمده بالطاقة، كما أنها تساعد على التركيز. كذلك يرتفع مستوى عملية استقلاب الجسم بتناول القهوة ما قد يساعد على التخسيس والهضم، لهذا يتم شربها بكثرة بعد وجبة غذاء دسمة.

لكن اعتمادا على نصائح الأطباء وهي التوصية التي نجدها أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الألمانية وفق ما نقل موقع دويتشه فيله، لا يجب تناول أكثر من 400 ملليغرامات من مادة الكافيين يوميا. وتعادل الكمية المذكورة أربعة أكواب من القهوة الإيطالية أو ستة أكواب من القهوة العربية، وإلا قد يتعرض الجسم للعديد من الأعراض غير الحميدة.

وهنا نعرض بعض الآثار السلبية للإفراط في القهوة:

الإفراط في تناول القهوة، قد يتسبب في الإسهال. والسبب يعود إلى غاسترين gastrin ، وهو هرمون يحفز إفراز العصارة الهضمية في خلايا المعدة الجدارية وبالتالي يحفز حركية المعدة.

ومادة الكافيين تزيد من إفرازات هذا الهرمون، وبشكل تلقائي تزيد في ذات الوقت من حركية المعدة، مما قد يؤدي إلى الإسهال. كما أن مادة الكافيين تزيد من حموضة المعدة التي تؤدي لدى البعض إلى النتيجة ذاتها.