بعد تفعيل موقع فيس بوك لإحدي مميزاته الجديدة في ، يرغب الكثيرون في انشاء صور افاتار الفيس بوك 2020 – avatar ، و من خلال التقرير التالي نوضح لكم بالخطوات إزاى نعمل صورنا علي فيس بوك من خلال خاصية الافاتار الجديدة مثل الصور المتحركة سواء علي موقع فيس بوك أو بالإستعانة بموقع خارجي.

ما هو افاتار فيس بوك؟

هي ميزة من مميزات تطبيق فيس بوك الجديدة ، و التي يُمكن للمستخدمين فقط من خلالها ، تغير جودة و شكل صورهم كالصور المتحركة ، و تميل أكثر إلي صور الكرتون ، تفاجئ مستخدمي موقع التواصل اليوم بتلك الخاصية الجديدة ، و لذلك يرغب الكثيرون في معرفة طريقة إنشاء صور علي الافاتار بفيس بوك وتتمثل خطوات عمل صور افاتار في إتباع الخطوات التالية سواء من الهاتف أو الكمبيوتر .

انشاء صور افاتار الفيس بوك 2020 – avatar

لكي تتمكن من عمل صور كرتونية خاصة بكم ، عليكم أولاً فتح الصفحة الرئيسية في حسابكم ، ثم التوجه إلي الأعلي عند “هل تفكر في شئ” ، سيظهر خيار إنشاء واحد ضمن قسم “عرض المزيد” أو عن طريق “see more” ، ثم سيظهر لكم كلمة “افاتار” قُم بالنقر عليها.

ثم سيفتح لكم نافذة يُمكن من خلالها تصميم وجه يشبهكم ومشاركته مع الأصدقاء والعامة في أى وقت ، هذا بالنسبة للموبايل .

أما عن الكمبيوتر ، فيبدو الأمر معقداً بعض الشئ ، و لذلك رصدنا لكم موقع بديل يقوم بإنشاء الصور علي هيئة كرتون ، كما يُتيح لكم تحميلها في أى وقت عند الإنتهاء من عمل شبيه لكم ،و يُمكنكم الدخول إلي هذا الموقع من هُنا ، ثم سيظهر لكم صفحة قُم بتحديد النوع ذكر أم أنثي ، ثم أنطلق في التصميم .