جوجل يوجه صفعة موجعة لمستخدمي هواتف "هواوي"

وجهت شركة جوجل العالمية، ضربة موجعة لمستخدمي هواتف “هواوي” الصينية، حيث أن الأخيرة لن تتلقى أي تحديثات من الأولى بعد اليوم.

من جهتها، علقت وزارة التجارة الأمريكية، منح التراخيص المؤقتة لـ”هواوي”، لاستمرار دعم العملاء، وهو ما يمثل خبرا صادما لمستخدمي هواتف الشركة الصينية.

وقالت صحيفة ”واشنطن بوست“ إن الاستثناءات انتهت في يوم 13 أغسطس الجاري، ما يعني أن إرسال التحديثات إلى أجهزة “هواوي” من “جوجل”، وغيرها من مطوري البرامج مخالف للقوانين.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم ”جوجل“، إن الاستثناءات المؤقتة التي تم منحها للشركة، كانت لتقديم تحديثات أندرويد، من خلال الوسائل الرسمية فقط، وإعطاء الفرصة لشركات النقل للتخلص بشكل تدريجي من معدات الشبكات الصينية، تخوفا من المراقبة، واستبدال الأجهزة تدريجيا.