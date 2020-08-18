طريقة استخدام تطبيق ماسنجر كيدز لحماية خصوصية اطفالك Messenger Kids

يعد تطبيق ماسنجر كيدز احدي الميزات الرائعة التي اطلقتها شركة فيسبوك خصيصاً للأطفال ، ويعد التطبيق من أهم وأكثر الإضافات المتطورة في عام 2020، حيث يقوم بمساعدتك في مهمة حماية طفلك باستخدام تطبيق Messenger Kids عبر فيس بوك، والذي يمكن تثبيته على هواتف آيفون الخاص بك مجانًا.

ماهي خاصية ماسنجر كيدز الجديدة 2020

يسمح لك ماسنجر كيدز بالتحكم في كل شيء أثناء استخدام طفلك للتطبيق ويمنحك حرية الموافقة على جهات الاتصال التي سيتحدثون إليها وكل شيء يحدث في التطبيق مألوف لهم للأمان والحماية طفلك إذا كنت تستخدم فيسبوك ماسنجر.

وأطلقت منصة التواصل الاجتماعية الشهيرة “فيس بوك” تطبيق المراسلة ماسنجر ، نسخة للاطفال فقط. ويمكنك تنزيل تطبيق Messenger Kids على هاتف آيفون الخاص بك مجانًا.

متاح استخدام هذا التطبيق، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا ، للدردشة والتواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الرسائل النصية، والمكالمات الصوتية والفيديو في بيئة محمية تمامًا وآمنة.

آلية عمل تطبيق ماسنجر كيدز Messenger Kids

تتمثل إحدى وظائف التطبيق في أن الطفل لا يجب أن يكون لديه حساب على Facebook أو رقم هاتف الطفل، حيث أن التطبيق مرتبط فقط بحساب الأب أو الأم على Facebook ويسيطر عليه الأب والأم، الأب هو التطبيق مثبت على هاتف الطفل أو الجهاز اللوحي ثم يقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب الأب الشخصي. ثم يقوم الأب بإنشاء حساب للطفل في التطبيق وليس على Facebook، حيث لا يظهر اسم الطفل في البحث.

تحميل تطبيق ماسنجر كيدز

تحميل تطبيق ماسنجر كيدز لهواتف الاندرويد من جوجل بلاي من هــنـا.

تحميل تطبيق كيدز لهواتف الايفون من ابل ستور من هــنـا.