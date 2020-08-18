د. محمد الهندي: هناك انبطاح عربي رسمي لـ "اسرائيل"

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور محمد الهندي إلى فتح مسار جديد بعدما وصل مسار حل الدولتين الوهمي إلى نهايته.

و قال الهندي في مقابلة تلفزيونية عبر قناة الميادين حول الاتفاق الاماراتي "الإسرائيلي" التطبيعي إن الدول العربية تبحث عن مصالحها بعيدا عن أي اعتبار مرتبط بالقضية الفلسطينية.

و أوضح أن دولة الإمارات لا يعنيها القضية الفلسطينية وهناك انبطاح عربي رسمي أمام العدو الإسرائيلي، لافتاً الى أن هناك تحالفاً عسكرياً وأمنياً وسياسياً بين المستبدين من الحكام العرب و"إسرائيل".

و أكد الهندي في سياق حديثه أن "اتفاق أوسلو" انتهى عملياً و"إسرائيل" لا يمكن ان تعطي الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقهم، في حين أن الدول العربية تتسابق للتحالف مع "إسرائيل" لبناء حلف اقليمي ضد العرب.

و دعا لإعادة بناء منظمة التحرير لإعادة اللحمة الفلسطينية، مؤكداً بأن جميع الخيارات الفلسطينية ترفض التنازل امام "إسرائيل" وان كان هناك بعض الاختلافات في السياسات.