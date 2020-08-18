الاردن يقدم دعم بقيمة مليون و 341 الف دينار للانروا

أعلن مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء تقديم دعم بقيمة مليون و341 ألف دينار لتغطية أثمان الكتب المدرسيّة للطلبة في مدارس وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن العام الدراسي 2019 – 2020م.

ويأتي القرار لغايات دعم وكالة (الأونروا)، وتمكينها من تقديم الخدمات التعليميّة لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.

كما جاء الدعم نظراً للأوضاع الماليّة الصعبة التي تمرّ بها الأونروا، وكجزء من المساهمة الأردنيّة المستمرّة لتمكين المنظّمة من القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.