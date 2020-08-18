30 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 30 محلية و10 قادمة من الخارج.

وتوزعت الاصابات الجديدة بحسب الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الاتي:

- (30) حالة محليّة توزّعت كما يلي: 24 حالة في محافظة العاصمة جميعها مخالطة لمصابين سابقين، غالبيّتهم يعملون في أحد المصانع الذي تمّ إغلاقه منذ بدء ظهور الحالات فيه، (12 من الجنسيّة المصريّة، و6 أردنيين و5 من الجنسيّة السوريّة، و1 تحت الاستقصاء)، و3 حالات من لواء الرمثا، جميعها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان من محافظة الزرقاء مخالطتان لمصابين سابقين، و حالة لعامل مصري يعمل في مركز حدود العمري.

أما الـ10 حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي: 7 حالات لقادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، (5 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من أوكرانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1438) حالة.

كما سُجّلت حالتا شفاء هذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة.

وتمّ إجراء (6989) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (705920)فحصاً.