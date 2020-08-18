الصليب الأحمر يحذر من تداعيات تقليص ساعات وصل الكهرباء في غزة

اللجنة الدولية تحذر من عواقب توقف محطة الكهرباء

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر أن إغلاق محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة سيؤدي إلى تقليص ساعات وصل الكهرباء إلى 2-3 ساعات ، بعد أن كانت 8 ساعات في اليوم.

و أوضحت اللجنة بأن تقليص ساعات وصل الكهرباء سيعرض نظام الرعاية الصحية للخطر ، فضلاً عن تعطيل إمدادات المياه وإلحاق الضرر بالمشاريع الاقتصادية التي تعاني بالفعل بسبب جائحة كورونا.

و توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء 18/8/2020 ، بسبب منع ادخال الوقود لمحطة التوليد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام.

وحذر رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم من تبعيات هذا الإجراء الذي سيؤثر على كافة مناحي الحياة.

وقال ملحم خلال تصريحات إذاعية أن عجز الكهرباء في غزة قد يصل لـ75%، ولن نتمكن من ضبط جدول الـ8 ساعات وصل وقطع كما كان في السابق .

واعتبر، أن الحل الوحيد لمشكلة محطة توليد الكهرباء هو تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي، إلا أن هذا المشروع المعطل يحتاج إلى موافقة من الجانب الإسرائيلي وموافقة من الرباعية الدولية، موضحاً انه في حال أخد الموافقات من الجميع فإن المشروع بحاجة الى عامين ليرى النور .

وناشد ملحم كافة الاطراف حالياً لإدخال الوقود لقطاع غزة لتفادي كارثة حقيقة قد تقع .

وفي ذات الوقت أكد محمد ثابت الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء أن كمية الكهرباء التي كانت تصل القطاع من الخطوط "الاسرائيلية" 120 ميجاوات , ومن محطة التولد 63 ميجاوات .

وأشار إلى أنه في حال توقف المحطة فإن القطاع سيفقد 63ميجا وات اي ثلث الكمية ، ولا يمكن التنبؤ حالياً بجدول للكهرباء الا ان عدد الساعات المتوقعة من 3-4 ساعات فقط .

وأعرب عن أمله أن تتواصل المساعي لمنع الاحتلال عن الاستمرار في قراراه بمنع ادخال الوقود ، التي قد تكون لها نتائج كارثية على كافة المناحي .