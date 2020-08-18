الحوثي: الحرب مع السعودية مفتوحة بعد انسداد المفاوضات

شن القيادي البارز في جماعة أنصار الله الحوثيين، محمد علي الحوثي، مساء أمس الاثنين، هجوماً لاذعاً على التحالف العربي الذي تقوده السعودية وعلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال الحوثي، خلال مقابلة على قناة "الجزيرة": "إن جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن، مارتن غريفيث، مع السعودية وصلت إلى طريق مسدود، متهما السعودية والإمارات بإعاقة السلام وتعمد القتال في اليمن في الوقت الذي تسعى كلا الدولتين للسلام مع اسرائيل".

وأشار إلى أن ما تم من حديث مع السعودية لا يرتقي إلى مفاوضات، مبينا أنه "تم الحديث أو التشاور حول بعض النقاط والسعودية تستخدم مثل هذه التفاهمات للتضليل على العالم بأن هناك محادثات سرية وهي مستمرة في قتال الشعب اليمني الذي وصل إلى حد المجاعة".

وقال: "لا توجد أي مفاوضات سرية على الإطلاق مع السعودية ولو كان هناك أي مفاوضات لأظهرناها للعالم، لا يوجد لدينا أي أجندة نخاف منها، كل ما لدينا هو سقف وطني نستطيع أن نتحدث به أمام الجميع، لسنا من العملاء حتى نذهب إلى مفاوضات سرية، لو كان هناك مفاوضات حقيقية لأعلناها، هناك بعض الاتصالات من أجل التفاهمات ولكنها لا ترقى إلى التفاوض".

وفي رده على سؤال حول استهداف العمق السعودي من جديد، أكد محمد علي الحوثي، أنه "لم يحدث أي توقف من قِبل العدوان في غاراتهم واستهدافهم، وقائد الثورة تحدث عن معادلة "العين بالعين" بأنه كلما استهدفونا سنستهدفهم، هذه هي القاعدة التي ينطلق منها الشعب اليمني في مواجهة العدوان على أساس أن نواجه عدوانهم بما استطعنا من الردع".

كما أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، أن "الحرب مفتوحة مع السعودية إذا لم تتوقف عن عدوانها وإذا استمرت في الحرب سيستمر الردع"، مؤكدا عدم وجود أي تواصل مع ما يسمى "الحكومة الشرعية".