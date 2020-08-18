وزير الخارجية السوداني: نتطلع لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

قال وزير الخارجية السوداني، إن دولة السودان تتطلع لإبرام اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائم على مصلحة السودان. مضيفاً أن الإمارات ترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية، في إشارة إلى الاتفاق التطبيعي الاماراتي الإسرائيلي.

يأتي هذا الموقف السوداني، بعد زيارة مسؤولين إسرائيليين السودان عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عسكري عليه.

ومن المتوقع ان تحذو حذو الامارات في التطبيع مع إسرائيل (السودان، والبحرين، وسلطة عمان)، وهو ما لوح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات عدة.

وكانت السودان في عهد الرئيس البشير، ترفض أي علاقات تطبيعية مع إسرائيل، ودفع من اجل هذا الموقف ثمناً كبيراً، إلا أنه وبعد الإطاحة به في انقلاب عسكري، استقبل رئيس المجلس العسكري السوداني مسؤولين إسرائيليين ورحب بالعلاقات معها.

ويأتي تصريح وزير الخارجية السوداني، رغم الرفض الفلسطيني الموحد لأي تطبيع عربي مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي وصف بأنه خيانة للقدس والأقصى وفلسطين.