سابقة.. مناورة عسكرية جوية إسرائيلية فوق سماء ألمانيا

أجرت القوات الجوية الاسرائيلية الحربية تدريبات مشتركة مع ألمانيا، لأول مرة فوق سماء الأخيرة، الأسبوع الحالي، وتُعد تلك المناورة سابقة في تاريخ البلدين.

وتخلل المناورة بين سلاج الجو الاسرائيلي والالماني، اليوم، مراسم لإحياء ذكرى ضحايا (المحرقة) في معسكر داخاو النازي السابق وعملية احتجاز الرهائن الدامية خلال الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972.

ويستمر التدريب المشترك بعنوان "الاجنحة الزرقاء"؛ حتى 28 آب/ أغسطس، وهي التدريبات الوحيدة التي تقوم بها (إسرائيل) في الخارج هذا العام، بسبب ازمة جائحة كورونا.

ويحاكي التدريب، عمليات معارك جوية في السماء بين الطائرات، وضرب الاعداء على الارض، والتصدي للمضادات الارضية الجوية.

وكان سلاح الجو الالماني، اجرى تدريبات مشتركة العام الماضي، في صحراء النقب الصحراوي جنوب فلسطين المحتلة.

ويشارك سلاح الجو الإسرائيلي في المناورة في قاعدة "نورفنايش"، ست طائرات من نوع "أف-16" وطائرتي "بوينغ 707"، واثنتين من نوع "غولفستريم جي-550".

وبحسب موقع "عكا" المختص في الشؤون الاسرائيلية، فإن الوفد الإسرائيلي سيشارك اليوم، في حفل لإحياء الذكرى أمام نصب تذكاري للضحايا في موقع المعسكر السابق، بمشاركة وزيرة الدفاع الألمانية "أنغريت كرامب-كارينباور".