فوائد مشروب القرفة والزنجبيل وعلاقتها بخسارة الوزن

يساعد كل من القرفة والزنجيل على تقليل كمية الكولتسرول في الدم، مما يساعد في التقليل من الوزن، فكيف يعمل على ذلك؟ وما هي طرق تحضيره؟

لا بد أنك سمعت عن فوائد القرفة في إزالة السموم من الجسم، ومنافع الزنجبيل أيضًا في التقليل من نسبة الكالسيوم، ولكن هل تعلم أن تناولهما معًا قد يفقدك الكثير من الوزن؟

هناك العديد من الأنظمة الغذائية ووصفات الرجيم، التي يمكن أن تساعد الشخص على فقدان الوزن غير المرغوب فيه، ويعد مزيج القرفة والزنجبيل من أحد الطرق المستخدمة.

كيف تساعد القرفة والزنجبيل في إنقاص الوزن؟

لا شك أن الزنجبيل يقضي على الغازات في الجهاز الهضمي، كما أنه يقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم عن طريق تحويل الكوليسترول الى الأحماض الصفراوية، بالتالي تقليل الوزن.

كما أن القرفة تساعد مرضى السكري من النوع 2، من خلال تحفيز مستقبلات الأنسولين في الجسم وإلغاء تنشيط الإنزيمات التي تعطل هذه المستقبلات، وبالتالي الحفاظ على مستوى السكر في الدم، وتقليل الوزن.

وإن تناول القرفة والزنجبيل معا، يعمل على إنقاص الوزن عن طريق:

* تحفيز الدورة الدموية، وبالتالي جعل الجسم أكثر كفاءة في إزالة السموم والدهون من مجرى الدم.

* تحفيز عمل القولون من خلال إزالة الفضلات التي قد تضعف من وظيفته.

* تطهير الجهاز الهضمي من الكائنات الحية الدقيقة، والفطريات والطفيليات التي قد تخلق بيئة سامة في القناة الهضمية تؤدي إلى حدوث اضطرابات تؤدي إلى زيادة الوزن.

* وقف نمو الخميرة التي تساهم في الاضطرابات الأيضية وزيادة الوزن.

* مساعدة في طرد العصارة الصفراء من المرارة، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

* انخفاض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي مثل مقاومة الأنسولين والسكري من النوع 2.

* كل من الزنجبيل والقرفة تتكون من الزيوت الأساسية الفريدة التي تهدئ الرغبة الشديدة وتساعد على التقليل من الشهية.

كيفية تحضير الزنجيل والقرفة

لفقدان الوزن باستخدام الزنجبيل والقرفة، حضر المزيج التالي:

1. ضع ربع لتر من الماء المغلي في الابريق، يمكنك إضافة كمية أكبر إذا أردت صنع الكثير من الخليط.

2. أضف ملعقتين من الزنجبيل إلى الإبريق، يمكنك استخدام الزنجبيل العادي أو الجامايكي، إن الثاني أكثر مرارة وأكثر قوة في النكهة.

3. قم بإضافة مسحوق القرفة إلى الخليط، وانتظر حتى تغلي المكونات معًا.

4. استعمل جزء من الخليط، وضع المتبقي في الثلاجة، حيث أنه يصلح لمدة 3 أيام.

5. يمكنك إضافة الخليط الذي قمت بإعداده إلى العديد من الخيارات الغذائية ومنها:

• إضافة الزنجبيل والقرفة إلى أي مرق أو شوربة أو طبق يحتوي على البطاطا الحلوة أو القرع أو الجزر، حيث يقوي من نكهتها.

• تستطيع إضافة الخليط إلى عصير ليمون أو مشروب شاي مثلج أو الشاي الأسود الساخن.

• يضاف خليط الزنجبيل والقرفة إلى لحم البقر ولحم الضأن، حيث تستطيع نقع اللحوم بالخليط، أو اضافته كمرق، للحصول على نكهة حارة وقوية.

• اصنع صلصة اسيوية باستخدام القرفة والزنجبيل والثوم وصلصة الصويا مع البصل المقلي، وتستطيع اضافة الصلصة إلى أي طبق من اللحم أو الخضار أو الأرز لتحويله إلى طبق اسيوي.

تساعد هذه الصلصة على فقدان الوزن حيث يمتلك الثوم والبصل أيضًا قدرات إنزيمية تساعد على تخفيف الوزن.

• أضف مزيج القرفة والعسل إلى الكاري لعمل صلصة شرق هندية سريعة وصحية مع الخضار واللحوم.

• يمكنك تحضير خليط الزنجبيل والقرفة إلى العصائر الأخرى مثل الموز والفانيلا أو الكاكاو.

نصائح سريعة

• إذا كنت ترغب في تعزيز خصائص حرق الدهون من الزنجبيل والقرفة، ضع التوابل الحارة وفلفل هالابينو الأحمر عليه، لتحرق سعرات حرارية أكثر.

• لتحلية مشروب الزنجبيل والقرفة، استخدم نصف ملعقة صغيرة من مسحوق ستيفيا أو مسحوق تروفيا، لا تستعمل العسل أو السكر حيث أنها يمكن أن تسبب زيادة الوزن.