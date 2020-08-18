مدرب برشلونة الجديد يعمل على التخلص من 6 نجوم في الفريق.. تعرف عليهم؟

كشفت تقارير إعلامية، أن مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان، الذي سيتسلم منصبه في قيادة الفريق قريباً بعد الاتفاق معه على القيادة، أنه سيعمل فور تسلمه مهامه على استبعاد ستة نجوم في الفريق حققوا إنجازات كبيرة للنادي خلال العقد الأخير، من أجل فسح المجال أمام ضخ دماء جديدة في النادي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن كومان سيطالب إدارة برشلونة بالتخلص من لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس (32 عاما)، والظهير الأيسر جوردي ألبا (31 عاما)، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز (33 عاما)، ولاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال (33 عاما)، ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش (32 عاما)، بالإضافة إلى المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي (26 عاما)، الذي فقد مركزه في التشكيلة الأساسية لـ"البلاوغرانا" جراء معاناته من كثرة الإصابات.

وبحسب "ميرور"، فإن كومان يأمل من خلال هذه التغييرات، بإعطاء مسؤولية أكبر ودور أهم للنجمين الهولندي فرينكي دي يونغ، والفرنسي أنطوان غريزمان، اللذين عانيا من تراجع مستواهما هذا الموسم، بعد انضمامهما للفريق الكتالوني في الصيف الماضي مقابل أموال طائلة.

يشار إلى أنه تم تعيين كومان لقيادة الفريق عقب الهزيمة الساحقة التي مني بها برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تلقى فيها هزيمة ساحقه من غريمه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2.