أسهل طريقة عمل مشروب الشمر الصحي في البيت

أسهل طريقة عمل مشروب الشمر الصحي ، حيثُ يفضل الكثير من السكان شرب مشروب الشمر ، الذي يتمتع بخصائص تفوقه عن غيره من المشروبات، إذ يتناوله لفوائد الصحية التي يتمتع بها في علاج كثير من الامراض.

أما عن طريقة عمل مشروب الشمر ، فتعتبر طريقة اعداده سهلة وبسيطة ويمكن لأي شخص أن يطبق خطواتها في البيت وبدقائق معدودة.

وركزت وكالة فلسطين اليوم، على وضع طريقة عمل مشروب الشمر ، وابرز مكوناته، في أسفل هذه المقالة، حيثُ تتوفر مقادير الشمر في كافة المحالات التجارية وفي الاسواق.

اما عن الشمر فهو نبات عطري ويضمّ مجموعة كبيرة من النباتات الأخرى، مثل: اليانسون، والكرفس، والكراوية، والأجزاء المستخدمة منه هي الأوراق والبذور، وتستخدم لزيادة النكهة للطعام والحلويات.

وينتشر الشمر في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، وله أسماء كثيرة منها: الشومر، والبسباس، والحبّة الحلوة.

فوائد مشروب الشمر :

1- تنظيم ضغط الدم :

ويساعد الشمر مضغ بذور الشمر على ضبط مستوى الضغط، لاحتوائها على البوتاسيوم.

2- تقليل احتباس الماء في الجسم :

ويساهم مشروب الشمر المغلي في التخلص من السوائل الزائدة بالجسم، ويساعد في إزالة السموم من الجسم، وعلاج فعال التهابات المسالك البولية.

3- علاج الإمساك شاي :

ويحسين المشروب عملية الهضم عن طريق تشجيع إنزيمات المعدة، وعلاج ضد الانتفاخ وعسر الهضم.

4- الحد من أعراض الربو

يقضي على مشكلات الجيوب الأنفية، وحد من التهاب الشعب الهوائية وتقليل السعال والصداع المصاحبين له.

5- تنقية الدم :

ويعمل على تنقية الدم من السموم، وتسهيل امتصاص المواد الغذائية.

.6- تحسين البصر :

يعمل على تخفيف حدة أعراض الجلوكوما، وتهدئة التهاب الأعصاب البصرية، وعلاج فعال ضد حب الشباب، وأيضًا الوقاية من مرض السرطان.

مكونات مشروب الشمر:

- اليانسون

- ملعقة صغيرة من الشمر

- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

- الكراوية

طريقة عمل مشروب الشمر :

أولاً: في المرحلة الاولى، اضع ملعقة صغيرة من كل من الشمر، والكراوية، واليانسون، إضافة إلى ملعقتين من العسل الأبيض في كوب.

ثانيًا: في الخطوة التالية، اسكب كوباً من الماء المغلي، ثمّ نحرك المكوّنات حتى يذوب العسل.

ثالثًا: في الخطوة الاخيرة قم بتغطّية المزيج ونتركه جانباً لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثمّ نصفيه.

نتمنى لكم شاربًا هنيئًا.